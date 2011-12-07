Дождь и морось ожидаются на выходных в Татарстане

В Татарстане на выходных ожидается аномальное потепление, дождь и морось из-за южного циклона, под влиянием которого окажется регион. Такие данные представил Гидрометцентр РТ.

Так, в пятницу, 12 февраля, в республике пройдет небольшой снег, мокрый снег и морось. Ночью температура воздуха составит -15…-20 градусов, днем потеплеет до -5…-10 градусов (на юге региона — до 0…-3 градусов). В отдельных районах пройдут слабые метели, на дорогах образуется гололедица.

В субботу, 13 февраля, погода заметно ухудшится — ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Предполагается, что осадки достигнут половину месячной нормы (10-15 мм). В отдельных районах пройдут метели, ожидается гололед.

Ночью температура воздуха составит -5…-10 градусов (на юге — 0…-3), днем — -2…+3 градуса. Возможен сход снега с крыш, предупредили синоптики.

В воскресенье, 14 февраля, регион окажется под влиянием тыловой части циклона. Временами пройдет небольшой снег, температура начнет понижаться: ночью — до -8…-13 градусов, днем — до -5…-10 градусов.