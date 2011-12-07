Эксперты: Заразиться COVID-19 или быть переносчиком вируса после вакцинации невозможно

Заразиться самому коронавирусом или быть переносчиком заболевания после введения вакцины «Спутник V» невозможно, сообщает ИА «Татар-информ».

Вакцина не содержит коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19, в ее составе только один белок вируса, на который вырабатываются антитела.

«Спутник V» разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи минздрава РФ. Эффективность препарата оценивается в 91,4%. В предотвращении тяжелых форм и летальных исходов эффективность составляет 100%.

Вакцинирование проходит в два этапа с интервалом в три недели. После прививание иммунитет формируется на два года. Вакцинация проходит на добровольной основе.

Запись на вакцинацию походит по телефону «122», на порталах госуслуг РТ и РФ, а также в поликлиниках.