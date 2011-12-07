Фаттахов: «Огромное количество сложностей связано только с тем, что люди не могут договориться»

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов провел дискуссионную сессию «Кризис общественно-политических институтов». На ней он подчеркнул важность и значимость возможности высказывания своего мнения молодыми ребятами.

Встреча прошла в резиденции креативных индустрий «Штаб». Во время нее глава ведомства рассказал о своем убеждении, которое заключается в том, что «огромное количество сложностей связано только с тем, что люди не могут договориться».

Поэтому, по мнению Фаттахова, чем больше будет площадок для диалога и разговора, тем меньше станет проблем в целом в обществе.

В связи с этим министр предложил присутствующей на дискуссии молодежи направлять конкретные кейсы и предложения в ведомство, которые будут рассмотрены и проанализированы там. После будет принято конкретное решение, уверил Фаттахов.