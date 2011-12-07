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Фазлеева ответит на вопросы татарстанцев в профилактическом онлайн-проекте «Здоровье просто»

Эфир на тему «Алкогольная зависимость и семья» состоится 12 февраля в 18:00.

Татарстанцев приглашают поучаствовать в профилактической дискуссии онлайн проекта «Здоровье просто», который стартовал в Татарстане по инициативе Минздрава РТ и КГМУ в ноябре прошлого года.

По сообщению организаторов, в новом выпуске участники поговорят о влиянии семьи на формирование алкогольной зависимости и том, что нужно делать в подобной ситуации. Эфир состоится 12 февраля в 18:00 на YouTube-канале «Здоровье просто».

Отвечать на вопросы будут заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера Степан Криницкий и начальник отдела психологического сопровождения Минмолодежи РТ Вера Герасимова.

КВ
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