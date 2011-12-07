Фазлеева ответит на вопросы татарстанцев в профилактическом онлайн-проекте «Здоровье просто»

Татарстанцев приглашают поучаствовать в профилактической дискуссии онлайн проекта «Здоровье просто», который стартовал в Татарстане по инициативе Минздрава РТ и КГМУ в ноябре прошлого года.

По сообщению организаторов, в новом выпуске участники поговорят о влиянии семьи на формирование алкогольной зависимости и том, что нужно делать в подобной ситуации. Эфир состоится 12 февраля в 18:00 на YouTube-канале «Здоровье просто».

Отвечать на вопросы будут заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера Степан Криницкий и начальник отдела психологического сопровождения Минмолодежи РТ Вера Герасимова.