Галимова: «Создание инфраструктуры в поселках для многодетных семей - болезненный вопрос для многих субъектов»

Вопрос создания инфраструктуры в поселках для многодетных семей — болезненный для многих субъектов России. Пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова прокомментировала ситуацию, сложившуюся в поселке Подсолнухи в республике.

«Это не вопрос, возникший в Подсолнухах, — он характерен и существенен для очень многих муниципалитетов. Особенно для тех, которые граничат с крупными городами, потому что выделение земель для многодетных семей в самих городах невозможно. Как правило, выделение земли происходит в приграничных муниципалитетах, а эти территории не имеют серьезных бюджетов на создание инфраструктуры», — отметила Галимова.

Она уточнила, что бюджетные средства выделяются на земельные участки, а траты по созданию инфраструктуры ложатся на плечи муниципальных бюджетов, которые сильно ограничены.

Напомним, жители поселка Подсолнухи в Набережных Челнах обратились в СУ СКР РФ с жалобой на отсутствие транспорта в микрорайоне. Председатель СК Александр Бастыркин поручил провести проверку по факту сложившейся ситуации.