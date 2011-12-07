Галимова: «В казанском Кремле, по-моему, только и слышат о жалобах казанских перевозчиков»

В Кабинете министров Татарстана состоялся очередной брифинг. На нем руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова ответила, что думает о жалобах водителей общественного транспорта.

«В казанском Кремле, по-моему, только и слышат о жалобах казанских перевозчиков.» – сказала Галимова. По ее словам, вместо того, чтобы публично заострять вопросы, нужно обратиться к тем, кто может «подкорректировать или принять какие-то дополнительные меры, чтобы учесть интересы и перевозчиков».

Пресс-секретарь подчеркнула, что существует законодательство, которое всем нужно соблюдать. Поэтому при возникновении вопросов, связанных с какими-либо рисками, стоит обратиться в соответствующие органы. «Если это закон, который распространяется на всех, значит, необходимо обращаться к законодателю с предложением, чтобы внести какие-то изменения в данную структуру», — резюмировала она.