Госавтоинспекторы РТ помогли дальнобойщику из Казахстана, застрявшему на трассе М-7

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Госавтоинспекторы РТ помогли починить фуру дальнобойщику из Казахстана, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.
По информации ведомства, инспекторы ДПС лейтенант полиции Эльмир Хайруллин и лейтенант полиции Ильшат Алиуллов ехали по трассе М-7 и заметили на грузовик «Мерседес», который стоял на «аварийке» на обочине. Полицейские остановились и поинтересовались у водителя фуры, нужна ли ему помощь.
Выяснилось, что фура едет из Казахстана. В пути вышел из строя двигатель, самостоятельно водитель не смог устранить проблему, а проезжающие мимо авто не останавливались.
Госавтоинспекторы посадили водителя в патрульный авто и напоили горячим чаем, после чего довезли его до ближайшего магазина автозапчастей за необходимыми деталями.
Водитель поблагодарил инспекторов за помощь и продолжил путь.