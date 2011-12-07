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Госавтоинспекторы РТ помогли дальнобойщику из Казахстана, застрявшему на трассе М-7

У фуры вышел из строя двигатель.

Госавтоинспекторы РТ помогли починить фуру дальнобойщику из Казахстана, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

По информации ведомства, инспекторы ДПС лейтенант полиции Эльмир Хайруллин и лейтенант полиции Ильшат Алиуллов ехали по трассе М-7 и заметили на грузовик «Мерседес», который стоял на «аварийке» на обочине. Полицейские остановились и поинтересовались у водителя фуры, нужна ли ему помощь.

Выяснилось, что фура едет из Казахстана. В пути вышел из строя двигатель, самостоятельно водитель не смог устранить проблему, а проезжающие мимо авто не останавливались.

Госавтоинспекторы посадили водителя в патрульный авто и напоили горячим чаем, после чего довезли его до ближайшего магазина автозапчастей за необходимыми деталями.

Водитель поблагодарил инспекторов за помощь и продолжил путь. 

КВ
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