Госстройнадзор РТ приступил к проверке канализационной насосной станции «Заречная»

Инспекторы Госстройнадзора РТ приступили к итоговой проверке канализационной насосной станции «Заречная». Объект возводится благодаря инвестпрограмме МУП «Водоканал» и поддержке главы РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что особенностью данной КНС является ее производительность — «Заречная» сможет перекачивать 20 тысяч кубометров сточных вод в час в северной части Казани, что дает новые возможности для строительства жилых домов и социальных объектов. Также станция поможет избавить татарстанцев от дурного запаха в районе улицы Несмелова.

На данный момент планируется построить напорные коллекторы протяженностью 9 км. Реализация первого этапа успешно завершена.

По результатам итоговой проверки, при отсутствии замечаний, объекту будет выдано заключение о соответствии.