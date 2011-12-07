Какие предприятия Казани больше всего пострадали от пандемии?

Это стало результатом в том числе и того, что резко упали налоговые отчисления предприятий малого и среднего бизнеса — закрывшихся ресторанов, кафе и других субъектов. От предприятий малого бизнеса, вынужденно прекративших работу, бюджет Казани недополучил 150 млн руб. налогов, от предприятий среднего бизнеса — 51 млн рублей.

Об этих подробностях деловой жизни Казани в самый критичный период жизни города в 2020 году сообщил в своем отчете на совещании в исполкоме Казани глава городского финансового управления Ирек Мухаметшин.

Малый и средний бизнес пострадал от этих ограничительных мер больше, чем крупные государственные предприятия. Итогом стал значительно снизившийся объем налоговых платежей от субъектов МСБ. Лишь к августу-сентябрю прошлого года ситуация начала стабилизироваться, и казна города все же получила необходимые суммы в виде налогов вновь приступивших к обычной работе предприятий всей уровней. Это позволило выполнить намеченные социальные программы. Однако для этого пришлось пересмотреть, уточнить и оптимизировать программу по ремонту, реконструкции парков, общественных пространств города, других объектов, что дало экономию в расходовании муниципальных средств.

Одними из наиболее пострадавших признаны предприятия МСБ Казани, работавшие в сфере наружной рекламы. В апреле муниципалитет Казани даже принял решение о предоставлении отсрочки по уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

И все же итогом финансового 2020 года в целом стала положительная динамика. Исполнение бюджета по доходам составило 29 млрд 51 млн рублей, что на 4 млрд рублей превысило плановый показатель.

— С точки зрения выполнения бюджета, прошлый год был абсолютно уникальным. Мы очень тяжело начали — недобор по выпадающим доходам составлял 2,5 млрд рублей. Поэтому мы провели оптимизацию, которая дала свои результаты. Также Казань поддержал республиканский бюджет — городу были выделены трансферты на 3 млрд рублей. Кроме того, к концу года мы все-таки вышли в плюс по налоговым доходам и смогли в полном объеме выполнить все свои социальные обязательства, — подвел итоги ковидного финансового года мэр Казани Ильсур Метшин.