Молодежь Казани приглашают на выставку рассекреченных архивных документов времен ВОВ

В Казани открылась выставка рассекреченных архивных документов времен Великой отечественной войны «Без срока давности». Молодежь всех возрастов приглашают ознакомиться с архивами, сообщает ИА «Татар-информ».

«Этот проект раскрывает те страшные истории, которые происходили тогда. И мы как патриоты должны знать, что происходило в этот период», — уточнила замглавы минтруда РТ Юлия Абдреева.

Экспозиция призвана показать ВОВ и победу над врагом как народную трагедию, а не сравнивать вклад союзников в победу над нацистами.

По мнению Абдреевой, выставку должны посетить молодые люди всех возрастов. Ее поддержала и замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева, отметив, что факты позволяют критически воспринимать информацию о победе в ВОВ, преподносимую в интернете и по телевидению.

Выставка одновременно проходит в 66 регионах РФ. В Казани площадкой для выставки выбрали Университет управления «ТИСБИ».