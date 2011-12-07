Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Молодежь Казани приглашают на выставку рассекреченных архивных документов времен ВОВ

Выставка одновременно проходит в 66 регионах РФ.

В Казани открылась выставка рассекреченных архивных документов времен Великой отечественной войны «Без срока давности». Молодежь всех возрастов приглашают ознакомиться с архивами, сообщает ИА «Татар-информ».

«Этот проект раскрывает те страшные истории, которые происходили тогда. И мы как патриоты должны знать, что происходило в этот период», — уточнила замглавы минтруда РТ Юлия Абдреева.

Экспозиция призвана показать ВОВ и победу над врагом как народную трагедию, а не сравнивать вклад союзников в победу над нацистами.

По мнению Абдреевой, выставку должны посетить молодые люди всех возрастов. Ее поддержала и замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева, отметив, что факты позволяют критически воспринимать информацию о победе в ВОВ, преподносимую в интернете и по телевидению.

Выставка одновременно проходит в 66 регионах РФ. В Казани площадкой для выставки выбрали Университет управления «ТИСБИ».

КВ
Лента новостей