Школьники из Удмуртии приедут в Казань на курсы поисковиков

В Казани с 11 по 12 февраля Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт» проведет обучение, на которое приедут учащиеся школ и их руководители из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба минмолодежи РТ.

«К нам в школу приедут поисковики из Республики Удмуртия. За два дня обучения школьники и их руководители получат весь набор теоретических знаний, который поможет им легко освоиться в рабочей атмосфере поиска», — цитирует агентство лектора школы Джамилю Лукманову.

Учителями школы станут члены РОМО «Объединение «Отечество» РТ, опытные поисковики и реконструкторы. Дети получат информацию о правилах ведения археологических раскопок и регистрации находки, а также о том, как ориентироваться в лесу и морально-этических нормах профессии.