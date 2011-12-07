Специалист рассказала, какие сектора в квартире или доме в 2021 году будут местом силы

По науке фэн-шуй атмосферу в доме определяют 9 летящих звезд, которые «расселяются» по квартире в строго определенном порядке. У каждой звезды свой характер, своя энергетика. Хотим мы того или нет, эти звезды оказывают положительное или отрицательное влияние на все сферы нашей жизни.

Какие сектора в квартире или доме в 2021 году будут местом силы, а какие, наоборот, неблагоприятны для здоровья, карьеры, отношений? Об этом «КВ» рассказала специалист по фэн-шуй, дизайнер интерьеров, член Гильдии архитекторов и дизайнеров РТ Елена Колесникова:

— В центральном секторе квартиры в 2021 году поселилась звезда «Шестерка». Как «центральная» звезда, она будет оказывать влияние на все сектора. «Шестерка» — звезда карьеры, власти. Она заставляет много и напряженно трудиться, и не зря — этот труд принесет результаты. Чтобы активизировать «Шестерку», надо определить центр квартиры и поставить туда хрустальную вазу с камнями.

В этом году самое опасное место в помещении — юго-восточный сектор. Там на весь год поселилась «Пятерка» — звезда разрушения, потерь, всевозможных препятствий. В этом секторе нежелательно долго находиться, делать ремонт.

Звезда «Пятерка» — это земляная стихия. Чтобы смягчить ее негативное влияние, в этом секторе рекомендуется разместить металлические предметы. Можно повесить металлическую музыку ветра с шестью полыми металлическими трубочками и металлической подвеской. Но главная ловушка для разрушительной энергии «Пятерки» — большая емкость воды с солью. Ловушка готовится просто: насыпьте в ведро или пятилитровый баллон два килограмма обычной соли, залейте соль водой и положите в этот раствор семь монет — шесть желтых, одну белую. Воду периодически меняйте.

Другая неблагоприятная звезда — «Двойка» — прилетает в северный сектор квартиры. «Двойку» называют звездой болезней, несчастных случаев. По возможности избегайте этого сектора. Обратите внимание на свое здоровье: пройдите профилактический медицинский осмотр, займитесь физкультурой, фитнесом.

Защита от неблагоприятного воздействия «Двойки» та же, что и от «Пятерки» — вода, соль, монеты, металлическая музыка ветра.

На юго-запад — в сектор взаимоотношений — прилетает «Тройка». Это звезда взрывных эмоций, бурных выяснений отношений. Она может привести к повышению конфликтности, споров, раздоров и ссор.

Скорректировать неблагоприятное влияние «Тройки» помогут предметы красного цвета, которые рекомендуется поместить на юго-западе. Как только почувствуете, что вас тянет поругаться, зажгите на юго-западе свечу. В огне энергия агрессии сгорит.

На востоке — в секторе семьи — на весь год поселилась звезда «Четверка». Эта звезда романтики, любви. Одинокие люди, часто находясь в этом секторе, повышают шанс встретить любовь. Но «Четверка» несет с собой мощную энергию страсти, ревности, которая способна развести супругов.

Расположите на востоке живые растения, минифонтанчик или увлажнитель воздуха. Они помогут смягчить энергию «Четверки» и направить ее в мирное, созидательное русло.

А вот денежная звезда «Восьмерка» в этом году будет обитать в западном секторе квартиры. Хотите достичь финансового благополучия, удачи — больше времени проводите в западном секторе. Если есть возможность, поставьте там рабочий стол. Активировать денежную энергию поможет яркий свет, время от времени включайте там любимую музыку.