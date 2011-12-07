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Татарстанцев приглашают принять участие в литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2021»

Для участия в конкурсе принимаются литературные произведения военно-патриотического содержания.

Татарстанцев приглашают написать литературный рассказ, очерк, эссе, стихотворение, рисунок или текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания для литературного конкурса «Герои Великой Победы — 2021», сообщают организаторы.

«В проекте может участвовать любой желающий, независимо от пола, возраста и гражданства», — сказано в сообщении.

Работы принимаются на почту gvp2017@mail.ru до 1 мая. Полуфинал продлится до 10 июня, финал — до 25 июля. Победителей конкурса определят к 1 сентября.

Подробная информация о конкурсе содержится на сайте проекта героивеликойпобеды.рф.

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