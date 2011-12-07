Татарстанцы могут выбрать объект для будущего благоустройства

В России приступили к разработке цифровой платформы, с помощью которой жители страны смогут выбрать объект, нуждающийся в благоустройстве больше остальных. Татарстан также участвует в подготовке соответствующего списка.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова, онлайн-платформа для голосования по подбору территорий для благоустройства едина для всех субъектов страны. Чтобы проголосовать, достаточно осуществить регистрацию через портал Госуслуг. При этом, выбрать можно будет только тот объект, который расположен в регионе прописки. К голосованию, которое стартует 26 апреля и продлится до 30 мая, допускаются граждане, достигшие 14 лет.

Отмечается, что в основу идеи о создании таковой лег татарстанский опыт. Еще в 2017 году подобный сервис был запущен на республиканском портале Госуслуг, где горожане могут голосовать за объекты, благоустраивающиеся в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, предложенные в Татарстане принципы соучаствующего проектирования при утверждении проектов улучшения дворов, парков, набережных, площадей и улиц также стали обязательными для 12 тысяч муниципалитетов России.

Всего за период 2017–2020 гг. в республике были благоустроены 252 объекта. Помимо этого, 18 проектов от Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с момента старта конкурса в 2018 году.