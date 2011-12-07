В Челнах за 570 млн продают строящийся офисно-деловой комплекс «Олимп»

В Набережных Челнах на продажу выставлен строящийся офисно-деловой комплекс «Олимп». Стоимость здания оценивается в 570 млн рублей. Соответствующее объявление появилось в сети.

Деловой комплекс площадью 72 тыс. кв. м расположен в 3 км от города на пр. КАМАЗа. Объект находится в 50 м от трамвайной и автобусной остановок, оснащен подъездными путями.

Предполагается, что комплекс будет состоять из группы зданий площадью 44,3 тыс. кв. м.

Готовность первой очереди комплекса составляет 90%. Это пятиэтажные и шестиэтажные здания общей площадью 13,1 тыс. кв. м.

Вторую очередь составят шестиэтажные и восьмиэтажные здания площадью 14,1 тыс. кв. м. Их готовность — не более 20%.

В третью очередь вошел логистический центр, площадью 17 тыс. кв. м. Он находится на этапе проектирования.

В объявлении уточняется, что на данный момент завершено устройство наружных сетей газоснабжения и котельной, сетей электроснабжения и КТП мощностью, сетей водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации.

Причину продажи объекта владелец не огласил.