В одном из ТЦ Казани откроется прививочный пункт от COVID-19

В Казани в одном из ТЦ появится прививочный пункт, где пройдет вакцинация от COVID-19 и других инфекций, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы готовим открытие уже несколько недель. Мы очень щепетильны в вопросах безопасности вакцины. Нашим главным условием было соблюдение всех возможных норм. Иначе мы бы отказались от этой идеи», — уточнил Жаворонков, заверив в безопасности прививания в ТЦ.

Замминистра пока не уточнил, в каком именно ТЦ и когда будет проходить вакцинация. Он только отметил, что сейчас пункт проходит финальную подготовку.