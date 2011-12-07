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В одном из ТЦ Казани откроется прививочный пункт от COVID-19

Вопросы безопасности вакцинирования на территории ТЦ тщательно проработаны.

В Казани в одном из ТЦ появится прививочный пункт, где пройдет вакцинация от COVID-19 и других инфекций, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Мы готовим открытие уже несколько недель. Мы очень щепетильны в вопросах безопасности вакцины. Нашим главным условием было соблюдение всех возможных норм. Иначе мы бы отказались от этой идеи», — уточнил Жаворонков, заверив в безопасности прививания в ТЦ.

Замминистра пока не уточнил, в каком именно ТЦ и когда будет проходить вакцинация. Он только отметил, что сейчас пункт проходит финальную подготовку. 

КВ
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