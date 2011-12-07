В Татарстане пока не отменяют масочный режим

Подробнее о санэпидобстановке в РТ в ходе пресс-конференции рассказали заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

На сегодняшний день в Татарстане не планируется отменять масочный режим.

- Мы не сторонники таких быстрых и, возможно, не особо взвешенных решений, - объяснила Любовь Авдонина. - Все те ограничительные мероприятия, которые вводились, были обдуманными, полностью соответствовали той ситуации по заболеваемости не только коронавирусной инфекцией, но и ОРВИ. В дальнейшем мы будем придерживаться той же тактики. Были случаи, когда в отдельных регионах одномоментно снимались все ограничения, мы видели, к чему это приводило, когда через две недели приходилось возвращаться к более жестким мерам. Сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом традиционно держится до конца марта. Этот период мы еще будем наблюдать. К слову, в Удмуртии за прошедшие сутки зарегистрировано 96 случаев заболевания.

В Татарстане за 9 февраля выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на 10 февраля на территории республики зафиксировано 16879 случаев заражения COVID-19. В Татарстане заболевших 432,5 на 100 тысяч человек. Темп прироста заболеваемости сохраняется на уровне 0,5%.

В тот же день выздоровело 118 человек. В целом в РТ количество таковых составило 13417.

Охват тестированием на коронавирус в республике за последнюю неделю составляет 200 на 100 тысяч человек.