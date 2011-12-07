Премия «TатМузТВ– 2019» обещает побить все рекорды

В пресс-конференции приняли участие исполняющий директор татарской медиа-группы «Барс-Медиа» Дина Гараева, главный редактор телеканала «ТатМузТВ», режиссер Премии «TMTV - 2019» Алмаз Гильмутдинов, заслуженная артистка РТ Гульназ Сафарова и артисты, претендующие на звание лауреата предстоящей церемонии.Как стало известно, четвертая премия может побить все предыдущие рекорды, а если быть точнее, зрителей ждут шестичасовое шоу, 45 номинаций, 55 исполнителей, 10 дуэтов, 48 номеров, 60 танцоров. По традиции звезды эстрады в 15 часов пройдут по красной дорожке в фойе концертного зала «Пирамиды». Причем свидетелями этого яркого действия могут стать все желающие – вход будет свободным.Сама церемония начнется в 17 часов с лазерного шоу. Среди номинантов премии Айдар Галимов, Хамдуна Тимергалиева, Элвин Грей, Иркэ, Данир Сабиров, Филюс Кагиров, Гузель Уразова, Ильдар Хакимов, Алсу Абульханова, Анвар Нургалиев, Ландыш Нигматзянова, Эльмира Сулейманова, Эльмира Калимуллина и другие. На сцене выступят как мэтры эстрады, так и исполнители, которые только начинают музыкальную карьеру. Режиссером премии выступает Алмаз Гильмутдинов, главный редактор телеканала «ТатМузТВ». Премия станет его первой работой в плане режиссуры. В роли ведущих церемонии - известные теле- и радиоведущие, артисты, звезды сцены - Гульназ Сафарова, Айваз Садыйров, Иркэ, Айрат Ильясов, Рамиль Шарафеев и Рамиль Шарапов.реклама