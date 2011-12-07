В Татарстане число предоставленных многодетным семьям земельных участков выросло на 17%

В Татарстане на 1 марта текущего года более 32,7 тыс. многодетных семей получили в собственность земельные участки. За год количество предоставленных участков выросло на 17%. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике его председатель Тахир Хадеев.По словам докладчика, в республике на кадастровый учет поставлено 36 тыс. 995 земельных участков для многодетных семей.«За год количество предоставленных участков увеличилось на 4 тыс. 694, или на 17%. На земельных участках ведется строительство домов – на сегодня более 3 тыс., рост на 505 домов. Завершено строительство 443 домов, увеличение на 50 домов, – рассказал Хадеев. – Среди 14 субъектов ПФО Татарстан занимает первое место по предоставлению участков».При этом, по словам депутата, в данной сфере продолжает существовать ряд проблем. В частности, это недостаток свободных земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и пригодных для предоставления многодетным семьям, длительная процедура перевода земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, нехватка средств на подготовку проектов планировки и межевания участков, отказ многодетных семей от предлагаемых земель.Кроме того, на сегодня земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, в большинстве своем не обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой, констатировал он.В Татарстане на 1 марта текущего года 55 тыс. 688 многодетных семей имеют право на безвозмездное получение земельных участков. 50 тыс. 280 семей включены в списки на их получение.