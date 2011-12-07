Европейскую часть России ждет ухудшение погодных условий

Завтра, 12 мая, на европейской части нашей страны произойдет резкое понижение температуры воздуха примерно на 10 градусов утверждает директор «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд.

11-12 мая европейская часть страны будет находиться под властью теплых воздушных масс. Ртутные столбики термометров поднимутся до 20-25 градусов выше нуля. Тем не менее, начиная со второй половины вторника на смену летней погоде придет настоящий холод.

«До наступления выходных европейская часть России останется под господством холодных воздушных масс. Температура опустится ниже среднестатистической нормы на 4—5 градусов», — подчеркнул эксперт.

В светлое время суток температура воздуха будет равняться 10—13 градусов выше нуля, а ночью термометры покажут лишь 6—8 градусов тепла. Помимо прочего, вероятны грозы и порывистый ветер.