С 12 мая жители республики обязаны надевать защитные маски и перчатки, выходя из дома. Об этом заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Маска, перчатки и социальное дистанцирование — это наши неотъемлемые атрибуты в ближайшее время», — отметила она.

Кроме того, Фазлеева уточнила, что перчатки могут быть любые, «которые есть у гражданина».

Напомним, с 12 мая в республике отменят пропуска для выхода из дома, разрешат работу автосалонов, ЗАГСов и малых торговых точек.