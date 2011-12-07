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Фазлеева: Маска, перчатки и социальное дистанцирование — это наши неотъемлемые атрибуты в ближайшее время

Перчатки могут быть любые.

С 12 мая жители республики обязаны надевать защитные маски и перчатки, выходя из дома. Об этом заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Маска, перчатки и социальное дистанцирование — это наши неотъемлемые атрибуты в ближайшее время», — отметила она.

Кроме того, Фазлеева уточнила, что перчатки могут быть любые, «которые есть у гражданина».

Напомним, с 12 мая в республике отменят пропуска для выхода из дома, разрешат работу автосалонов, ЗАГСов и малых торговых точек.

КВ
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