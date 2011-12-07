Почти 3 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров сообщил, что заявки на участие в онлайн-акции поступили почти от трех миллионов граждан.

По сообщению пресс-службы «Бессмертного полка», трансляция шествия будет вестись на ТВ-каналах и медиа-платформах в течение нескольких дней. Поэтому «итоговую цифру можно разделить на 150 тысяч — примерно столько человек будут ежедневно проходить «Бессмертным полком».

Также увидеть трансляцию можно будет в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатрах Okko, Море.тв и ivi.ru.