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Почти 3 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

В этом году шествие проходило в онлайн-режиме.

Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров сообщил, что заявки на участие в онлайн-акции поступили почти от трех миллионов граждан.

По сообщению пресс-службы «Бессмертного полка», трансляция шествия будет вестись на ТВ-каналах и медиа-платформах в течение нескольких дней. Поэтому «итоговую цифру можно разделить на 150 тысяч — примерно столько человек будут ежедневно проходить «Бессмертным полком».

Также увидеть трансляцию можно будет в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатрах Okko, Море.тв и ivi.ru. 

КВ
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