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В Казани ЕГЭ пройдет в очной форме, последний звонок может не прозвучать

ЕГЭ для учащихся 9 и 11 классов пройдет в очной форме по единому для всей страны регламенту.

Татарстанские учащиеся 9-х классов в этом году будут сдавать государственные экзамены только по двум предметам – по русскому языку и математике. 9 и 10 июня состоится экзамен по русскому языку, 16 и 17 июня по математике.

В условиях пандемии будут соблюдаться все меры санитарной безопасности. Все аудитории обработают антисептическими средствами, одновременно в помещении находиться не более 9 человек. 

Учебный год для казанских учащихся 1-8 классов закончится 23 мая, для 9-11 классов – 30 мая. Вопрос о последнем звонке и летнем детском отдыхе пока остается открытым, сообщили сегодня на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в мэрии.

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