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В Казани уровень безработицы за месяц вырос в 4 раза

Больше всего безработных зарегистрировано в Советском, Приволжском и Ново-Савиновском районах города.

В Казани за месяц уровень безработицы вырос в 4 раза, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Показатель очень тревожный, за месяц вырос в 4 раза. Все говорит о том, что это только начало, и, преодолев кризис по коронавирусу, нам предстоит в очередной раз бороться с последствиями экономического кризиса», — сказал Метшин.

Начальник Управления кадровой политики Гульнара Мусина уточнила, что с 1 марта статус безработного получили 13 тыс. человек. Из них только 37% попадают под нормы постановления и получат пособие (12 120 рублей).

Всего в казанских центрах занятости зарегистрировано 16 149 безработных. Больше всего безработных в Советском, Ново-Савиновском и Приволжском районах.

Напомним, что увеличенное пособие по безработице положено гражданам, которые потеряли работу с 1 марта этого года.

КВ
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