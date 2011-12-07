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В Казани в мае 2020 года будет высажено 8 тысяч деревьев

В столице Татарстана продолжается высадка крупномерных саженцев на 70 улицах города.

В столице РТ планируют высадить 8 тысяч деревьев, пересадить 260 деревьев, которые состарились или заражены болезнями, сообщили на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в мэрии.

Все саженцы крупномерные, высотой 4,5-5 метров, высотой 12-14 метров. Выращены в российских питомниках, а стало быть, адаптированы к нашим погодным и природным условиям. 

До середины мая высаживаются саженцы липы, клена остролистного, рябины. Осенью будут высаживать 260 яблонь.

КВ
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