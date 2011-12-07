В Казани за неделю выписали 238 протоколов за нарушение санитарных норм в магазинах, сообщил замначальника УМВД России по Казани Валерий Самотошенков на деловом понедельнике в исполкоме.

«В отношении продавцов и посетителей торговых объектов за нахождение без средств индивидуальной защиты за неделю составлено 238 протоколов», — рассказал Самотошенков.

Кроме того, 36 предпринимателей (владельцы магазинов стройматериалов, текстиля, одежды, летних кафе и центров юридических консультаций) были привлечены к административной ответственности за работу организаций, не входящих в перечень учреждений жизнеобеспечения.