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В мастерской музея-заповедника «Остров-град Свияжск» отреставрировали книгу ХVII века

Издание в твердом пергаментном переплете включает в себя 465 листов текста и 76 гравюр-иллюстраций.

В Татарстане в мастерской музея-заповедника «Остров-град Свияжск» отреставрировали книгу XVII века, сообщает «KazanFirst».

Автором уникальной книги является немецкий ученый и путешественник Адам Олеария. Третье издание книги «Описание путешествий в Московию и Персию» в твердом переплете составляют 465 листов текста и 76 гравюр-иллюстраций. Кроме того, издание украшают бескрасочное линейное тиснение, и закрывается она на металлические замки.

Экспонат будет храниться в музее «Остров-град Свияжск».

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