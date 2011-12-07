В Татарстане не зафиксирован рост случаев домашнего насилия в период самоизоляции

В Татарстане не зарегистрирован рост преступлений, связанных с домашним насилием. Об этом заявил замминистра внутренних дел РТ Алексей Соколов.

«Роста числа зарегистрированных преступлений, связанных с фактами домашнего, бытового насилия, у нас нет», — сказал он.

Напомним, что в республике действует горячая линия «Женское внимание» по профилактике домашнего насилия, неблагополучия, семейных конфликтов и по вопросам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Проект создан по инициативе женщин-депутатов госсовета РТ.