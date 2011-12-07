Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане не зафиксирован рост случаев домашнего насилия в период самоизоляции

По вопросам профилактики семейно-бытового насилия в республике работает горячая линия «Женское внимание».

В Татарстане не зарегистрирован рост преступлений, связанных с домашним насилием. Об этом заявил замминистра внутренних дел РТ Алексей Соколов.

«Роста числа зарегистрированных преступлений, связанных с фактами домашнего, бытового насилия, у нас нет», — сказал он.

Напомним, что в республике действует горячая линия  «Женское внимание» по профилактике домашнего насилия, неблагополучия,  семейных конфликтов и по вопросам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Проект создан по инициативе женщин-депутатов госсовета РТ.

КВ
Лента новостей