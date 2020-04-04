В Татарстане с 12 мая отменят цифровые пропуска для выхода из дома. Соответствующее постановление принял кабмин РТ, сообщила начальник отдела регистрации нормативных правовых актов и правового обеспечения деятельности минюста РТ Эльмира Слепнева.

С 12 мая татарстанцам не нужно будет получать смс-код и оформлять справку от работодателя, чтобы выйти из дома.

Согласно новому постановлению, гражданам все еще нельзя находиться в общественных местах без масок и перчаток. Также запрещено посещение спортивных и игровых площадок. Кроме того, наложен запрет на межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа, за исключением регулярных рейсов.

Разрешается работа автосалонов, ЗАГСа (при регистрации брака в зале могут находиться не более 10 человек) и малых торговых залов (до 400 кв. м.).