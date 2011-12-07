В Татарстане с 12 мая возобновят плановую вакцинацию детей

В Татарстане с 12 мая возобновится работа по вакцинации детей и медосмотрам декретированного контингента, сообщила руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

«Детские поликлиники должны на участках проанализировать, кому подошел срок вакцинации, и пригласить детей по предварительной записи», — сказала Патяшина.

Медосмотры декретированного контингента (людей, занятых в сферах производства и продажи пищевых продуктов и питьевой воды, воспитания и обучения детей, коммунального и бытового обслуживания населения) должны проводиться также по предварительной записи и с соблюдением мер безопасности.

Патяшина подчеркнула, что поликлиникам нужно избегать очередей, а также измерять температуру и собирать анамнез у пациентов.