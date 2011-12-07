В Татарстане с 12 мая заработают автосалоны, ЗАГС и малые торговые залы. Постановление кабмина РТ с соответствующей информацией опубликовано на портале правовой информации.

Так, жителям республики по-прежнему рекомендуют не покидать места проживания без особой необходимости и ограничить контакты с другими гражданами. Также запрещено появляться в общественных местах (в магазинах, объектах оказания услуг, общественном транспорте и такси) без средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

Запрещено посещение спортивных и игровых площадок, перевозка пассажиров и багажа между районами (исключение составляют маршруты регулярных рейсов).

Согласно постановлению, с 12 мая разрешается работать автосалонам, ЗАГСам (до 10 человек могут находиться на регистрации брака) и торговых залов площадью до 400 кв. м. и при наличии отдельного входа.

Также в документе уточняется, что гражданам старше 65 лет или людям с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, астма, болезни системы кровообращения и др.) не рекомендуется без особой необходимости покидать места проживания.