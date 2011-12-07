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В Татарстане за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

В России количество зараженных увеличилось до 221 344 человек.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего в Татарстане у 1 761 человека диагностирован COVID-19, 460 из них выздоровели (+100 за сутки), 5 человек скончались.

В России количество заразившихся увеличилось до 221 344 человек (+11 656), вылечились — 39 801 человек (+5 495), скончалось — 2 009 человек (+94). Большая часть заболевших находится в Москве (115 909 человек), Московской области (21 637 человек) и в Санкт-Петербурге (7 711 человек). 

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