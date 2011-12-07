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К казанской гимназии N175 горожане несут цветы

В результате стрельбы в учебном заведении скончались девять человек, семь из которых — дети. .

К казанской гимназии N175 на улице Файзи, которая пережила страшное нападение, горожане несут цветы. Об этом сообщает корреспондент «Казанских ведомостей».

На дорожном ограждении близ здания появилась табличка с надписью «Скорбим» и лежат гвоздики.

Сегодня гимназия подверглась нападению: 19-летнийм вооружённый парень вошёл в учебное заведение и открыл стрельбу. Были убиты семь детей — ученики восьмого класса гимназии и 26-летняя учительница. Позже стало известно, что скончалась тяжело раненая сотрудница гимназии. В больнице остаются 20 пострадавших.

КВ
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