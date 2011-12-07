Кадыров прокомментировал трагедию в казанской школе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свои соболезнования родным трагически погибших в казанской школе и лично Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале главы Чечни.

Кадыров крайне негативно высказался в адрес стрелявшего и сравнил подобных людей с «больными животными, у которых нет ни нации, ни религии, ни чести».

Он уверен, что сотрудники полиции проведут тщательное расследование случившегося и накажет задержанного по всей строгости закона.

Напомним, что сегодня была открыта стрельба в казанской школе на улице Файзи. По официальным данным, в результате стрельбы семь погибших. Это ученики 8-го класса, погибшие на третьем этаже.

Полная хроника событий.