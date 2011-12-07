Метшин: Террористический акт против детей — самое подлое, что можно себе представить

Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в гимназии № 175.

«Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской гимназии № 175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — передает слова Метшина пресс-служба мэрии.

Напомним, что в результате нападения на казанскую гимназию № 175 погибли 8 человек, 21 человек доставлен в больницу.

В Татарстане 12 мая объявлен днем траура, все занятия будут отменены, в школах будут проведены все соответствующие проверки.

Рустам Минниханов поручил подготовить выплаты семьям погибших и пострадавших в результате инцидента.