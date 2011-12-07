Минниханов о стрельбе в казанской школе: «Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса»

Всем, кто пострадал во время стрельбы в казанской школе № 175 будет оказана вся необходимая помощь. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов, который прибыл на место трагедии.

«Большая беда. Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, три девочки. Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек — 12 детей, 4 взрослых — сейчас в госпитале. Террорист арестован. 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия. Вся необходимая помощь и школе, и семьям будет оказана. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны», — сказал Минниханов.

Напомним, что в Казани в казанской гимназии № 175 произошла стрельба из-за которой, погибли дети.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что родители могут позвонить по телефонам Управления образования Казани: 292-44-03 и 292-37-04.

Полная хроника событий.