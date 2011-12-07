На 47 улицах Казани появятся 66 цветочных фигур и 1500 цветочных кашпо

В этом году улицы Казани вновь украсят многолетними цветниками, кустарниками, объемными цветочными фигурами и цветочными кашпо. Их станет на 30% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего на 47 улицах столицы РТ на площади 17 тыс. кв. м появятся 66 объемных цветочных фигур, 1500 цветочных кашпо, а также около 3 тыс. крупномерных деревьев и 9 тыс. красивоцветущих кустарников.

Отмечается, что для посадки будет использоваться только сертифицированная цветочная рассада 20 видов. А для кашпо было выращено 30 тыс. штук ампельных петуний.

Основная посадка цветов на улицах города планируется после 20 мая. Пока ведется компенсационная посадка деревьев на улицах Зорге, Дубравная, Техническая, З.Султана, Коротченко, Фермском шоссе, проспекте Универсиады и на территории Самосыровского полигона.