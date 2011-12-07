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Правительство РТ по поручению Минниханова готовит выплаты семьям погибших во время стрельбы

Президент РТ поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в казанской школе.

Правительство республики по поручению Президента Татарстана готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской школе № 175. Об этом сообщает мэрия Казани.

Напомним, что в казанской школе в результате стрельбы погибло 8 человек, 7 из них дети и 1 учитель, также различные ранения получили 21 человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Владимир Путин поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Полная хроника событий.

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