Правительство РТ по поручению Минниханова готовит выплаты семьям погибших во время стрельбы

Правительство республики по поручению Президента Татарстана готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской школе № 175. Об этом сообщает мэрия Казани.

Напомним, что в казанской школе в результате стрельбы погибло 8 человек, 7 из них дети и 1 учитель, также различные ранения получили 21 человек.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Владимир Путин поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим и родственникам погибших.

Полная хроника событий.