Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в Казани посетили 123 тыс. человек. Об этом на деловом понедельнике в столичной мэрии рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Кульминацией праздничных мероприятий стал сам День Победы. Праздничные мероприятия посетили 123 тыс. человек. Самой массовой стало Площадь Тысячелетия, торжественное прохождение войск и проезд легендарных танков посетило 27 тыс. казанцев и гостей города. В финальном прологе концертной программы, сюрпризом для зрителей стало выступление актера театра и кино Павла Прилучного, сыгравшего роль героя Михаила Девятаева в одноименном фильме», — сказал Абзалов.

По его словам, проект «Поющая Казань» в форме народного караоке посетили 25 тыс. казанцев. В Парке Победы народные гулянья посетили порядка 40 тыс. человек, традиционной популярностью пользовался фестиваль «Фанфары Победы» и арт-проект «Рио Рита» с участием детских оркестров.

«Финальным аккордом вечера 9 мая стало исполнение песни народного артиста Салавата Фатхетдинова „Мин яратам сине Татарстан“ и салют под звуки легендарной песни „День Победы“. Салют на набережной в акватории реки Казанки посетили порядка 31 тыс. казанцев», — заключил Азат Абзалов.

Ранее «Казанские ведомости» рассказывали, как в Казани прошла акция «Парад у дома ветерана».