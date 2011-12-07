Профессор Резеда Мухаметшина: Я твердо уверена, что самый сильный из славянских языков — русский

О проблемах юридического русского языка и востребованности «великого и могучего» мы побеседовали с профессором, доктором педагогических наук, деканом Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации им. Бодуэна де Куртенэ КФУ Резедой Мухаметшиной.

— Резеда Фаилевна, какие новшества ждут нас на XVI Державинских чтениях?

— Личность Гавриила Романовича Державина в первую очередь привлекает юристов — это первый министр юстиции Российской империи, человек, который является образцом патриотизма, гражданственности, верного служения Отечеству. Державин славился своей честностью, принципиальностью, неподкупностью и сделал очень много для развития российского законодательства и юриспруденции. Тем не менее Гавриил Романович известен в мире не столько как министр юстиции, сколько как русский поэт. Поэтому в программу Державинских чтений включены литературоведческие секции.

В этом году планируется секция, посвященная вопросам изучения поэтики Державина в средней и высшей школе. Произведения русского поэта широко представлены в школьных программах по литературе, а также в вузовских программах в рамках подготовки филологов и учителей русского языка и литературы. Вторая секция называется «Державинская эпоха: литературные диалоги и стратегии». Естественно, что Державин оказал большое влияние на последующую русскую литературу, поэтому доклады в данной секции освещают проблемы традиций и взаимосвязей поэзии Гавриила Романовича в русской и мировой литературе и культуре XX–XXI веков: «Державин и поэзия серебряного века», «Державин и творчество Осипа Мандельштама» и другие. Кроме того, планируем провести круглый стол «Г. Р. Державин и его эпоха в зеркале литературной культуры».

Новшеством этого года станет конкурс чтецов и работа нового круглого стола, посвященная теме сохранения и развития языков и культур.

В конкурсе чтецов участвуют только студенты — они могут подготовить любой отрывок из произведений Державина для выразительного чтения. Державинский слог читать сложно — это поэзия классицизма, поэтому нужно иметь хорошую подготовку, тонкое филологическое чутье, чтобы на интонационном уровне передать настроение лирического героя, темы и образы, связанные с эпохой XVIII века.

В работе круглого стола примут участие ученые, писатели, поэты, политики, все, кого волнует и тревожит проблема сохранения родных языков РФ, в том числе и татарского языка.

— Какие аспекты творчества Державина изучают современные студенты?

— На Державинских чтениях выступают студенты-бакалавры, магистры, аспиранты, затрагивая проблемы диалога эпохи классицизма, державинской поэзии с современной литературой. Это вопросы, связанные с литературными взаимосвязями, сопряжением культур.

— А каков результат Державинских чтений — сборники статей участников?

— За последние годы переиздано 7 томов наследия Державина, в этом году планируем опубликовать восьмой, а также подготовить книгу методического характера — «Изучение творчества Г. Р. Державина в школе и вузе». В семитомнике представлены его труды: драма, поэзия, юридические трактаты с комментариями, послесловиями. Над этими книгами работали наши преподаватели — профессор, доктор филологических наук Алексей Пашкуров, профессор, доктор педагогических наук Альфия Галимуллина. Отмечу, что семитомник адаптирован для восприятия современного читателя.

— Поговорим о русском юридическом языке. Как вы считаете, удастся ли победить в юриспруденции засилье канцеляризмов, клише? Ведь обывателю подчас бывает сложно понять, что написано в том или ином документе…

— Это проблема филологического сообщества, и она обсуждается. Насколько мне известно, ею активно занимаются в СПбГУ — ректор Николай Кропачев часто выступает на конференциях словесников по данной проблеме. Откровенно говорит, что сегодня российский гражданин не может понять самые элементарные юридические документы и связывает юридическую безграмотность с тем, что люди просто не в состоянии постичь информационную суть. Кропачев предлагает издать новые учебники для школ, где акцент будет сделан на деловом письме, деловой речи. Сегодня результатом освоения школьного курса русского языка является ЕГЭ, но экзамен не проверяет информационное считывание текста юридического содержания, его понимание.

— Вспоминается ораторское искусство имперских адвокатов. Получается, упрощение юридической речи произошло в советский период?

— Да, искусство имперских адвокатов вошло в историю. Советская эпоха внесла свои изменения в жанр юридической речи, все было подчинено требованиям ясности, доступности, необходимой для восприятия человека из народа. Сегодня у студентов большое желание заниматься ораторским мастерством. В рамках Державинских чтений пройдет конкурс ораторского мастерства среди юристов. Нужно не только знать законы языка, но и уметь выстроить композицию своего выступления, выбрать выразительные языковые средства, интонацию, ритм и так далее. Ведь по канонам ораторского мастерства надо выступить так, чтобы аудитория поверила, что белое — это черное, а черное можно назвать белым. Думаю, этот конкурс выявит талантливых ораторов, будущих лидеров российской юриспруденции.

— Может ли сам язык юриспруденции со временем поменяться?

— Время меняет все: людей, общество, язык. Язык юриспруденции официальный, более консервативный. Не думаю, что он сильно изменится. Сегодня современному человеку не хватает времени, космические скорости задают ритм нашей жизни. Поэтому все подчиняется сокращению, адаптации, экономии времени и сил. Например, язык СМС-сообщений, разговорная речь нашей молодежи.

Русский язык — как живой организм, от всех видоизменений он становится крепче, богаче. Хотя лично мне бы хотелось, чтобы в нем было меньше заимствований. Но мы не сможем говорить и писать так, как это делали в XVIII или XIX веке: все течет, все изменяется. И это происходит не только с русским, но и с другими мировыми языками. Например, на одном из конгрессов Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы профессор из Финляндии Арто Мустайоки рассказал, что современные финны с трудом понимают язык классической финской литературы. Язык сильно изменился, поэтому на уровне государства был принят в качестве нормы новый адаптированный современный финский язык. Он не такой богатый, как литературный, представляет собой нечто среднее между литературным языком и сленгом. Да, это печально, но факт.

— Другие славянские языки развиваются в том же русле, что и русский?

— Да, любой славянский язык сопровождают те же проблемы: заимствования, трансформации, тенденция к сокращениям. Но я твердо уверена, что самый сильный из славянских языков — это русский. Ему ничего не грозит, русский язык живет, развивается. Доказательством этого является русская литература, классическая и современная. Даже национальная литература создается на русском языке, например роман Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». И это не единственный пример из литературы народов Российской Федерации.

— Русский язык сейчас востребован за границей?

— В 1990-е годы мы многое потеряли в связи с развалом СССР, некоторые страны отказались от изучения русского языка. Сегодня с усилением экономических и политических позиций России интерес к стране и желание изучать русский язык высокий. Институт филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета готовит преподавателей в области русского языка и литературы, русского языка как государственного, русского языка как родного (неродного), русского языка как иностранного. Среди его учащихся — свыше 1500 иностранных студентов из 30 стран мира. Они приходят в вуз со слабым владением русского языка, а выпускаются специалистами с достойным уровнем межкультурной коммуникации и языковой компетенции, что делает их конкурентоспособными и востребованными у себя на родине.