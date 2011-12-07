Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в казанской школе

Президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в казанской школе. Об этом сообщает РИА Новости.

Также глава государства поручил оказать всю необходимую медпомощь детям, пострадавшим при стрельбе в казанской школе, в Казань направлен борт МЧС с медиками и психологами.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что во время стрельбы в школе погибли 8 человек и 20 пострадало.

На данный момент в школах отменена вторая смена.

Полная хроника событий.