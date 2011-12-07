Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в казанской школе

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Президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в казанской школе. Об этом сообщает РИА Новости.
Также глава государства поручил оказать всю необходимую медпомощь детям, пострадавшим при стрельбе в казанской школе, в Казань направлен борт МЧС с медиками и психологами.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что во время стрельбы в школе погибли 8 человек и 20 пострадало.
На данный момент в школах отменена вторая смена.