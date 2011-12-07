Школьный буллинг: почему одни дети травят других?

В соцсетях весь февраль активно обсуждается случай в Нижнекамске. Мама 8-летней девочки написала в своей странице в Inastagram о том, что ее дочь избили одноклассницы. А ведь девочки учатся только во втором классе. Увы, это негативное и тревожное явление зарождается в младших классах, «процветает» в средних. К счастью, в старших, 10-11 классах, случаи издевательств подростков друг над другом сокращаются, а то и прекращаются совсем. Стать жертвой травли может каждый ребенок. Причина всегда найдется: у него не тот цвет волос или телефон, смешная фамилия, лишний вес, он живет в другом микрорайоне, его воспитывает только бабушка…

Испытано на себе

Игорь, 17 лет: Я испытал на себе издевательства сверстников в возрасте 10-12 лет. Они регулярно насмехались надо мной и обзывали по поводу лишнего веса. В то время я весил около 70 кг. Обидчики постоянно прятали или бросали на пол мой портфель. Придумывали обидные клички, бывало, что после уроков били. Я никому не рассказывал об этом, думая, что нужно уметь постоять за себя самому. Сейчас мне 17. Я похудел, занимаюсь спортом и стараюсь поддерживать физическую форму. Но буллинг не прошел бесследно. Я по-прежнему стесняюсь своего тела. Мне трудно заводить знакомства, появилась внутренняя боль и злость за то, что не смог защититься от нападок ровесников.Юля, 15 лет: Столкнулась с буллингом в 7 лет, в первом классе. Девочки дружили со мной только из-за того, что у меня были дорогие игрушки и деньги, и я со всеми делилась. Одноклассники не очень меня любили. Придумывали всякие обидные истории. В некоторые из них даже поверить трудно, и постоянно унижали. Я сменила несколько школ, но подобные ситуации повторялись и там.

Год назад ко мне начал приставать один мальчик. Как-то раз он даже довел меня до слез. Я рассказала об этом своему классному руководителю в надежде, что он поможет. Но учитель лишь строго посмотрел на меня и сказал, что он такими проблемами не занимается. Учителя в какой-то степени тоже могут быть буллерами. Могут унизить тебя перед всем классом за недостатки в учебе. Начнешь спорить, окажешься не прав.

Андрей, 17лет Мои неприятности начались в 4 классе, как только я перешел в новую школу. Одноклассники постоянно пытались задеть меня за то, что я старался их игнорировать. Дома о своих проблемах я никому не рассказывал. Пытался решить свою проблему сам. Из-за этого к 8 классу я стал совсем замкнутым и боялся заводить друзей.

«Ты не ябеда!»

Психологи утверждают, что школьный буллинг бывает не только среди учеников, но и среди учителей. Нередко и учителя высмеивают при всем классе детей за то, что те экспериментируют со своим внешним видом. Или унижают обидными словами за то, что кто-то не может решить простую задачу. Многие педагоги будто не замечают, что в классе происходят конфликты, и некоторые дети терпят унижения и издевательства. А на родительских собраниях удивляются, когда поступают жалобы от родителей на то, что одни дети издеваются над другими. И делают вид, что слышат об этом впервые. Родители же инициаторов травли, буллеров, обычно не хотят верить, что их ребенок над кем-то издевается.

— Если родитель столкнулся с этим, очень важно серьезно побеседовать со своим ребенком. И объяснить ему, что, если, например, сын физически сильней сверстников, это не дает ему права обижать других детей, — советует психолог Анна Резникова.

По мнению специалиста, заподозрить, что ребенка в школе травят, не сложно. Это выражается в его длительном подавленном состоянии или излишней осторожности, Проблемой с аппетитом, нежеланием общаться и другими симптомами. Родителям детей, которые подвергаются травле ровесников, главное понять, что это может случиться с каждым. Не нужно винить себя или ребенка в случившемся. А постараться помочь.

Анна Резникова рекомендует сайт «Травли Нет». На нем ребенок или родитель может найти для себя всю нужную информацию о буллинге. Эксперты сайта просто и лаконично разъясняют, что такое травля. Кто такие наблюдатели травли, и что происходит с ребенком, когда его обижают. В открытом доступе можно найти: специальный алгоритм действия для родителей. Методичку для учителей и так называемую антибуллинговую хартию, познакомиться с которой полезно всем. Вот только один пример из нее, что нужно сделать ребенку, столкнувшемуся с травлей:

— Не нужно это терпеть. Немедленно сообщи взрослым: учителю, родителям и попроси о помощи. Ты не станешь от этого «ябедой». Ябедничать — это жаловаться взрослым по пустякам. А если речь идёт о насилии, оно должно быть прекращено, и помощь взрослых здесь необходима.

Бывает, что обидчики запугивают и говорят: «Если скажешь кому-нибудь — вообще убьем!» Не стоит им верить. Такие люди всегда связываются только с беззащитными. Достаточно будет твоим родителям или учителю один раз с ними серьезно поговорить, и они станут обходить тебя стороной»…

Ирина СУНГАТУЛЛИНА, слушатель школы стажера