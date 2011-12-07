Учителя и ученики о секретах подготовки стобалльников ЕГЭ

Для поступления в вуз нужны высокие баллы. Для престижных вузов — 100 баллов по предмету. Когда лучше начинать готовиться и как это делать, «КВ» узнавали у опытных учителей и учеников-стобалльников.

Светлана Каплевская, учитель высшей категории МБОУ «Кощаковская средняя школа» Пестречинского района, стаж работы — 26 лет: Подготовить стобалльника, например, по обществознанию за короткий срок нельзя. Этот предмет не может опираться на алгоритмы. Он требует широкого кругозора, умения анализировать, сопоставлять и делать выводы.

В школьную программу по обществознанию включены основы социологии, экономики, права и политологии. Материал 6 и 7 классов — стартовая площадка, которая готовит ученика к восприятию более сложных тем и понятий. Я бы посоветовала тем, кто планирует сдавать ЕГЭ по обществознанию, сначала подготовиться и сдать ОГЭ по этому предмету. Подготовку лучше начинать с 8 класса, потому что весь последующий материал дается поэтапно. В 10 и 11 классе изучение предмета приобретает углубленный характер, поэтому опыт 9 класса очень кстати.

Особое внимание надо уделить самоподготовке и расширению своего кругозора. Можно воспользоваться учебниками, дополнительной литературой, образовательными сайтами. Подготовиться на 100 баллов только за счет школьных уроков вряд ли получится. Ну и самое главное — выпускник должен выбирать этот экзамен осознанно и добровольно. Знать, для чего ему это нужно, по-настоящему интересоваться предметом. Экзамен- это возможность продемонстрировать свои знания. Но гораздо важнее научиться применять эти знания в жизни, воспользоваться приобретенным багажом.

Татьяна Фурсова, учитель высшей категории МБОУ «Пестречинская средняя школа № 1», стаж работы — 26 лет: Готовить детей к экзаменам по русскому языку и литературе я начинаю с 5 класса. После прохождения основных тем готовлю тесты, приближенные к ОГЭ и ЕГЭ. Обязательно анализирую каждую работу учеников, предлагаю разобраться в допущенных ошибках. Для меня важно, чтобы дети привыкли решать такие задания и перестали бояться экзамена. Подготовку веду и на уроках литературы, художественные тексты — благодатная почва для подготовки к сочинению. Много времени уделяю индивидуальной работе с детьми, особенно это важно для слабых учеников. Высокобалльники, как правило, нацелены на результат, поэтому занимаются самостоятельно, а трудные вопросы мы разбираем с ними на факультативах. Мои стобалльники отличаются тем, что много читают, обладают широким кругозором, эти ребята любят и умеют учиться, что очень помогает работе учителя.

Татьяна Семенова, учитель высшей категории МБОУ Лицей № 1 города Чистополя, стаж работы — 36 лет: Готовить ребят к сдаче ЕГЭ на 100 баллов по русскому языку — это громадный труд. Наш великий и могучий изобилует множеством правил и исключений из них. Чтобы добиться высоких результатов, учитель должен знать, какие пробелы существуют в знаниях учеников и помочь устранить их. Поэтому основная наша работа при подготовке к экзаменам — это работа над ошибками. Я всегда говорю своим одиннадцатиклассникам: « Надо радоваться своим ошибкам: над ними можно поработать, чтобы исправить и не допустить их на экзамене».

Начинать подготовку к экзамену надо с 5 класса. Мне помогают специально разработанные карточки по всем орфограммам, а при помощи графических пояснений мы с ребятами постигаем пунктуацию. Каждое задание разбираем основательно, прорешиваем большое количество тестов на каждый вопрос отдельно. Сейчас для этого очень много возможностей. Для подготовки к 27 заданию, например, использую сочинения прошлых лет. Вначале в качестве образцов разбираем стобалльные работы, а потом, опираясь на критерии оценивания, ищем ошибки в слабых сочинениях. Сдать экзамен на 100 баллов могут не все. Но если ученик серьезно и с желанием занимается, то это возможно.

А вот мнения стобалльников.

Студентка КФУ Кристина Никитина, выпускница Чистопольского лицея № 1: Я настраивалась на высокий результат. Репетиторов у меня не было. Готовилась с учителями и самостоятельно. Благодарна своим педагогам не только за подаренные знания, но и за моральную поддержку. Они всегда говорили о том, что мы можем преодолеть все трудности. Поэтому, отправляясь на экзамен, я не испытывала сильного волнения. Усиленно готовиться начала в 10 классе. Считаю, что нет ничего невозможного и непосильного. Просто надо стараться и не запускать материал. При желании все реально.

Никита Доброхотов, выпускник лицея № 1, Чистополь набрал 100 баллов по русскому языку и математике: «Целенаправленно готовиться к экзаменам начал в 10 классе. А за 2 месяца до экзаменов к русскому языку и математике не готовился вообще, помогал готовиться своим друзьям. Зато готовился к олимпиадам по этим предметам. Наверное, это и помогло хорошо сдать экзамены.

Репетиторов никогда не посещал, ходил на консультации в школе, считаю их «желательно-обязательными». На экзаменах не было ничего неожиданного, все задания адекватные. Знания, конечно, нужно собирать: читать литературу по выбранным предметам, задавать учителям все интересующие вопросы. А самое главное — готовиться таким образом, чтобы это доставляло удовольствие и чтобы от этих предметов «не тошнило». Даже самый маститый репетитор не поможет, если ничего не делать самостоятельно. При подготовке к ЕГЭ всегда нужно решать задания более сложные, изучать любой материал углубленно, тогда никаких неожиданностей не будет.

Эльзя Азатян, выпускница МБОУ «Кощаковская средняя школа» Пестречинского района, студентка Высшей школы экономики Москвы: Я определилась с выбором профессии в 8 классе и стала серьезно заниматься подготовкой к экзаменам. Кроме этого, участвовала и побеждала в олимпиадах по многим предметам. Особое внимание уделяла праву, дважды становилась призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. Это дало мне возможность поступить на юридический факультет ВШЭ без экзаменов. Учиться мне очень нравится.

КСТАТИ. 10 лет ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и главной для поступления в вузы. Формат был создан для того, чтобы повысить шансы на поступление в вузы для детей из отдаленных регионов и бороться с коррупцией на вступительных экзаменах.