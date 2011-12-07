В Казани могут сократить объем финансирования для благоустройства городских парков. Об этом на деловом понедельнике сообщил замглавы исполкома столицы РТ Игорь Куляжев

Такое решение, по его словам, могут принять из-за малого числа проголосовавших. При минимальном показателе в 152 тысячи человек, достигших 14 лет, пока в опросе поучаствовали только 31,5 тысячи горожан.

Куляжев напомнил, что голосование продлится до 30 мая. Сделать это можно на республиканском сайте Госуслуг. При не достижении минимального показателя проголосовавших будет сокращен объем федерального финансирования на благоустройство территорий.