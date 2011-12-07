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В мечетях Татарстана прошли молитвы по погибшим в школе N175

Ду‘а совершили в том числе и в Галиевской мечети Казани.

В казанских мечетях совершили коллективные молитвы и почтили память погибших в минувшей трагедии в казанской школе N175. Верующие прочитали молитвы после полуденного намаза, сообщает Духовное управления мусульман РТ.

«От имени ДУМ РТ, полуторатысячной армии имамов Татарстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям, которых затронуло это горе. На республиканском ифтаре, а также в мечетях республики сегодня и завтра мусульмане вознесут молитвы за упокой души погибших и за выздоровление раненых» — выразил свои соболезнования муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своём Instagram- аккаунте.

Сообщается, что кроме Галиевской мечети Казани ду‘а совершили в 100 мечетях республики.

В связи с трагедией духовенстве мусульман решили отменить семейный праздник «Рамадан Фест», который должен был состоятся 13 мая в парке им. Горького. Власти республики объявили днём траура 12 мая.

КВ
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