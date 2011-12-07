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В Нижнем Новгороде установили мемориал, посвященный жертвам нападения на казанскую школу

Временный мемориал будет работать на Театральной площади с 16:00 сегодняшнего дня.

В Нижнем Новгороде установили мемориал, посвященный жертвам нападения на казанскую школу. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.

Известно, что временный мемориал будет работать с 16:00 сегодняшнего дня на Театральной площади города. Жители города смогут зажечь там свечи, оставить цветы и игрушки.

Сам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже направил телеграмму с соболезнованиями на имя Президента РТ Рустама Минниханова. В ней он написал, что сегодняшняя трагедия является невосполнимой потерей не только для семей погибших, но для всего нашего общества.

«Мы разделяем вашу боль и глубоко скорбим вместе с вами», — отметил он. 

КВ
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