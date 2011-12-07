Во всех школах Казани 12 мая отменены занятия. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«12 мая во всех школах Казани отменены занятия. По поручению Президента республики будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана. Кроме того, Президентом поставлена задача обеспечить в учебных учреждениях повышенные меры безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что во время стрельбы в школе погибло 8 человек и 20 пострадало.