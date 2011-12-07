11 июня лекарство от коронавируса появится в столице РТ

В РТ прибыла 1-я партия препарата против коронавируса. Лекарство является совместным творением Российского фонда прямых инвестиций и отечественной фармацевтической компании, сфера деятельности которой — противовирусные лекарства. Согласно сведениям, предоставленным РФПИ, в нашей стране медикаментозное средство «Авифавир» зарегистрировано 29 мая. Бесплатно воспользоваться им смогут абсолютно все жители России, включая татарстанцев, по полису ОМС.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана сообщила, что «Алфавир» появится в медорганизациях Казани и Наб. Челнов уже 11 июня.

По результатам 1-й фазы клинических испытаний «Авифавир» выказал полную безопасность для человека. К слову, за первые четверо суток его применения тест на Ковид-19 у подавляющего числа пациентов оказался отрицательным. Данный показатель на 100% выше, чем в группе стандартной терапии. К 10-у дню приема препарата число больных с отрицательным тестом равнялось 90%.

К слову, «Авифавир» уже доставлен в медицинские учреждения и фармацевтические компании Московской, Ленинградской, Кировской и других областей.