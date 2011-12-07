30 лет России: вехи, факты, даты

• Конец 1980-х годов ознаменовался переходом к «двухэтажной» системе формирования органов советской власти: Съезд народных депутатов - Верховный Совет. Эти изменения были закреплены в Конституции СССР в декабре 1988 г. Союзные республики реформу проигнорировали, но исключением стала РСФСР: здесь поправки в Конституцию были внесены в октябре 1989 г., а первый и, как оказалось, единственный состав народных депутатов избрали 4 марта 1990 г.

• В ходе работы I Съезда народных депутатов РСФСР (в составе которого 86,3% депутатов были членами КПСС) 29 мая 1990 г., Бориса Ельцина избирают Председателем Верховного Совета РСФСР.

• В сложившихся условиях «парада суверенитетов» 12 июня 1990 г. после острой политической борьбы I Съезд народных депутатов РСФСР большинством голосов принимает Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Документ фиксировал приоритет Конституции и законов республики над законодательными актами СССР. В декларации провозглашался принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость расширения прав субъектов, входивших в состав республики. При этом в документе заявлялось о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР.

• Март 1991 г. ознаменовался единственным в истории СССР всесоюзным референдумом о сохранении Союза в форме обновленной федерации равноправных республик. 77,85% граждан, явившихся на участки, проголосовали «за». В РСФСР параллельно прошел референдум о введении поста Президента страны.

• 12 июня 1991 г. на президентских выборах в РСФСР побеждает Борис Ельцин, за него отдали свои голоса 57,3% граждан, явившихся на участки. Отрыв оказался внушительным - второе место с 16,85% голосов занял представитель Компартии РСФСР Николай Рыжков.

• 8 декабря 1991 г. РСФСР, Украина и Республика Беларусь подписали «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств». 25 - 26 декабря того же года органы власти СССР как субъекта международного права прекратили существование. В те же дни Верховный Совет РСФСР утвердил новое название государства - Российская Федерация (Россия).

• 31 марта 1992 г. был подписан Федеративный договор между Федерацией и субъектами, разграничивший предметы ведения и полномочия внутри Федерации. Договор не подписали Татарстан и Чечено-Ингушетия. Лишь 15 февраля 1994 г. Президенты РФ и Татарстана Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев подписали отдельный договор между РТ и центром. Чечня была реинтегрирована в состав РФ позднее, силовым путем.

• В разгар противостояния Президента и Верховного Совета РФ 25 апреля 1993 г. состоялся всероссийский референдум о доверии к этим органам власти.

• 12 декабря 1993 г. одновременно с выборами в Государственную Думу первого созыва прошло всенародное голосование по проекту Конституции РФ. Явка составила 54,8%, а за новую Конституцию высказалось 58,43% от числа принявших участие в голосовании. На выборах в Госдуму победила партия ЛДПР, собрав 22,92% голосов, а писатель и общественный деятель Юрий Карякин оценил тогда первичные результаты выборов фразой: «Россия, одумайся, ты одурела!»

• Западная группа войск, дислоцированная в Германии, прекратила существование 31 августа 1994 г. На прощальный военный парад в Берлин прилетел Борис Ельцин, но примечателен его приезд рядом казусов. Президент страны сначала едва не угодил под автобус, сдававший задним ходом, а затем успел поработать дирижером оркестра берлинской полиции и спеть полтора куплета из «Калинки-малинки» - эти кадры стали достоянием телевидения.

• Госдума первого созыва избиралась всего на два года. В декабре 1995 г. состоялись очередные выборы, где 22,3% голосов получила КПРФ.

• Летом 1996 г. состоялись пока единственные выборы Президента страны, в ходе которых для определения победителя потребовалось проводить второй тур. В первом туре Борис Ельцин собрал 35,28% голосов, а Геннадий Зюганов - 32,03%. Второй тур остался за Ельциным: 53,82% против 40,31% голосов.

• Экономический кризис в России привел к объявлению правительством и ЦБ утром 17 августа 1998 г. технического дефолта по основным видам государственных ценных бумаг и о переходе к плавающему курсу рубля в рамках резко расширенного валютного коридора.

• 31 декабря 1999 г. в 12 часов дня Борис Ельцин объявил об уходе с поста Президента РФ. Исполняющим обязанности Президента был назначен председатель правительства Владимир Путин.

• 25 марта 2000 г. Владимир Путин одержал победу на президентских выборах, набрав 51,95% голосов избирателей. В мае новоизбранный глава государства объявил об образовании 7 федеральных округов на территории России.

• 14 марта 2004 г. случилась вторая победа Путина на президентских выборах с 71,31% голосов.

• 9 июля 2007 г. Сочи был объявлен столицей XXII Олимпийских зимних игр.

• 2 марта 2008 г. победу на президентских выборах одержал Дмитрий Медведев, набрав 70,28% голосов избирателей.

• 16 апреля 2009 г. был отменен режим контртеррористической операции в Чечне.

• 1 марта 2011 г. вступил в силу новый закон «О полиции» - часть реформы МВД России.

• 4 марта 2012 г. Владимир Путин в третий раз был избран на пост Президента РФ. За него проголосовало 63,6% граждан, пришедших на избирательные участки.

• 18 марта 2018 г. Владимир Путин одержал четвертую победу на президентских выборах, набрав рекордные 76,69% голосов.