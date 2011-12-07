Алексей Демидов еще пять лет будет возглавлять Счетную палату РТ

Алексей Демидов продолжит возглавлять Счетную палату РТ с 1 июля. Его назначение на должность председателя Счетной палаты РТ еще на 5 лет единогласно поддержали депутаты во время 10-го заседания Госсовета РТ.

«Его богатый опыт и профессионализм являются гарантом дальнейшей плодотворной работы Счетной палаты», — отметил руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров.

Алексей Демидов закончил КГСИ им. Горького в 1974 году. После чего работал агрономом, возглавлял совхоз «Россия», был председателем исполкома Совета народных депутатов Алексеевского района ТАССР, первым секретарем Алексеевского районного комитета КПСС ТАССР, председателем Алексеевского районного совета народных депутатов ТАССР, главой администрации Алексеевского района Татарстана. Должность председателя Счетной палаты РТ Демидов занимает с 2004 года.